PRATO – Avrebbe abusato della figlia quattordicenne per sette anni, mentre la madre della ragazza sapeva ma taceva per paura del marito. Con queste accuse un operaio straniero di 52 anni è stato arrestato dai carabinieri di Prato.

L’adolescente avrebbe raccontato quel che le accadeva da tempo solo dopo che per tre mesi non aveva frequentato la scuola, e insegnanti e assistenti sociali avevano chiamato i carabinieri. Ai militari la ragazza ha confessato tutto quel che ha dovuto subire in questi ultimi sette anni, spiega Paolo Nencioni sul Tirreno:

A far scattare le indagini dei carabinieri e l’inchiesta della Procura sono stati nei mesi scorsi alcuni segni di malessere della ragazzina raccolti a scuola e dagli assistenti sociali. La quattordicenne aveva smesso di frequentare le lezioni da circa tre mesi e quando si è capito che non era una semplice crisi adolescenziale, la ragazzina è stata avvicinata dai carabinieri, che hanno raccolto il suo racconto con l’aiuto di uno psicologo. Piano piano è emerso un quadro estremamante grave, fatto di approcci s******i e pesanti palpeggiamenti da parte del padre.

La ragazzina è stata allontanata dalla famiglia perché anche la madre sarebbe stata succube del marito.