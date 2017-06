Prato, Piero Innocenti spara alla moglie e poi si toglie la vita

PRATO – L’imprenditore Piero Innocenti, 81 anni, ha sparato alla moglie, Rosanna Conti, 79 anni e malata di Alzheimer, e poi si è tolto la vita. Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri Piero Innocenti avrebbe prima sparato con un fucile alla moglie che si trovava su letto e poi avrebbe rivolto l’arma su di sé, sempre al petto. La storia è raccontata dal Tirreno.

A dare l’allarme è stato il figlio della coppia che non avendo notizie dei genitori e non riuscendo ad entrare nell’appartamento ha chiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Venti anni fa la coppia aveva perso in un incidente stradale il figlio Enrico.