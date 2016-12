Prete accusato di violenza e sfruttamento. A casa sua i carabinieri trovano...

PADOVA – Un sacerdote indagato per violenza privata e sfruttamento della pr0stituzione. Non basta: un sacerdote, lo stesso, che proprio per questi reati subisce una perquisizione nella sua abitazione. E i carabinieri, tra tanti oggetti, ne trovano alcuni che con la vita sacerdotale ci dovrebbero entrare poco o nulla: dei s€x toys.

E’ una storia inquietante quella raccontata da Il Gazzettino. Storia che è ambientata in provincia di Padova e che comincia con la denuncia, da parte di una presunta vittima, del religioso. Partono ovviamente le indagini che prevedono, tra le altre cose, una perquisizione presso il domicilio del sacerdote.