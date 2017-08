BRESCIA – Tre moto e due auto si sono scontrate lungo la 45 bis, la tangenziale che porta sul lago di Garda, in prossimità dello svincolo per Prevalle, in provincia di Brescia. Uno dei centauri, Fulvio Pastorello, è morto. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio, mercoledì 30 agosto. Sei i feriti. Uno dei quali in gravi condizioni.

A bordo della macchina, una Opel Combo, viaggiavano un 32enne, illeso, e i suoi due figli di 4 e 5 anni ricoverati poi al Civile. Tutti non in gravi condizioni.

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. Sul posto è atterrata l’eliambulanza ma per uno dei motociclisti non c’è stato nulla da fare. Al lavoro ci sono i vigili del fuoco e la polizia stradale.