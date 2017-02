Previsioni meteo domenica 5 febbraio 2017: pioggia e vento forte

ROMA – Prosegue l’ondata di maltempo sull’Italia. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede il persistere di precipitazioni, anche a carattere temporalesco, su Liguria e Toscana a cui, dalle prime ore di domenica 5 febbraio, si accompagneranno venti forti o di burrasca settentrionali sulla Liguria. Dalla tarda mattinata di domani previste inoltre precipitazioni, anche a carattere temporalesco, su Lazio e Sardegna. Sulla Sardegna si prevedono anche venti forti dai quadranti settentrionali, con rinforzi fino a burrasca forte, con mareggiate sulle coste esposte.

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per domani allerta arancione per rischio idraulico e idrogeologico sullo spezzino in Liguria e sulla Toscana settentrionale. Allerta gialla, invece, sulla provincia di Genova e sull’Appennino emiliano, su Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e buona parte del Molise, nonché sulla Sardegna occidentale.

3bmeteo.com comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di domenica 5 febbraio. Al Nord veloce peggioramento a partire da Ovest con piogge e rovesci in estensione dal pomeriggio al Nordest ed Emilia Romagna. Neve dai 600/1100m. Temperature in lieve calo, massime tra 5 e 10. Al Centro instabile fin dal mattino su Sardegna e tirreniche, più asciutto su adriatiche, temporali la sera sulla Toscana. Temperature stabili, massime tra 9 e 14. Al Sud nubi in aumento in Campania con piogge tra sera e notte, maggiori aperture altrove, soprattutto in Sicilia. Temperature poco variate, massime tra 13 e 18.