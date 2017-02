Previsioni meteo, nuova forte perturbazione da mercoledì 8 febbraio

ROMA – La nuova settimana inizierà con diffuso maltempo a causa della perturbazione che, intrappolata dal muro dell’alta pressione che circonda il Mediterraneo, insisterà sulla nostra Penisola. Lunedì 6 febbraio – spiegano i meteorologi di 3bMeteo.com – pioverà quindi su gran parte d’Italia, con nevicate sui rilievi e venti intensi su tutti i mari della Penisola, mentre martedì 7 febbraio le piogge insisteranno al Sud e sul medio versante adriatico; le temperature invece nella prima parte della settimana rimarranno vicine ai valori medi del periodo.

Non durerà molto la tregua visto che già mercoledì 8 febbraio un nuovo intenso vortice depressionario si scaverà ad Ovest della Sardegna pilotando verso l’Italia un’intesa perturbazione che porterà maltempo su Isole e Nordovest, ivi con fiocchi a quote medio-basse. Ma sarà soprattutto giovedì 9 febbraio che il maltempo colpirà le regioni centro meridionali, con rovesci e temporali e nevicate in Appennino sino a quote collinari sui settori settentrionali.

Il pericolo valanghe, in base ai dati riportati sul bollettino Meteomont, resta compreso tra grado 2 (moderato) e grado 3 (marcato) anche sull’Appennino abruzzese. Il pericolo potrebbe aumentare in considerazione di un rialzo termico diurno specialmente su pendii ripidi e localmente in presenza di grossi accumuli e cornici. Sono assolutamente da evitare le attività escursionistiche al di fuori dalle piste battute e segnalate.