Previsioni meteo: nuova ondata di temporali in Emilia Romagna

ROMA – Protezione civile e Arpae hanno emanato un’allerta meteo valida fino alla mezzanotte di lunedì 3 luglio in Emilia Romagna dove sono previsti forti temporali. L’avviso è di colore giallo per i temporali in tutta la regione. Previsto anche vento.

“Il transito in quota di una saccatura- si legge- apporterà condizioni d’instabilità sulla nostra regione con associati fenomeni sparsi che localmente potranno risultare anche a carattere di rovescio temporalesco”.

Le previsioni dal 3 all’8 luglio.

Nei primi quattro giorni del mese, una circolazione settentrionale, caratterizzata anche da venti sostenuti di Maestrale e di Tramontana, interesserà le regioni centro meridionali in genere con temperature sotto la norma e un po’ inferiori alla norma anche al Nord.