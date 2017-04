ROMA – L’Italia attende il veloce passaggio temporalesco al Nord e il calo delle temperature che rischiano di rovinare in parte Pasqua e Pasquetta in alcune regioni: non mancheranno in ogni caso anche degli ampi spazi soleggiati. Ecco alla luce delle ultime elaborazioni di 3bmeteo.com le previsioni per le feste pasquali.

METEO PASQUA – Peggiora sul Sud peninsulare con acquazzoni e temporali sparsi; più stabile sulla Sicilia seppur con qualche fenomeno sul versante tirrenico messinese. Piogge anche sul Medio Adriatico al mattino poi tenderà a migliorare, ma con qualche locale rovescio diurno in Appennino. Soleggiato al Nord, sulla Sardegna e le centrali tirreniche, ma dal pomeriggio si attiveranno dei temporali a carattere sparso sul Triveneto a partire dalle Prealpi, in rotta verso le pianure e il Ferrarese.

METEO PASQUETTA – Tempo soleggiato, salvo un po’ di nubi al mattino su Adriatiche e parte del Nord, mentre al pomeriggio si potranno innescare acquazzoni qua e là sull’Appennino e sulle Alpi orientali, qui con neve anche sotto i 1600m sui rilievi al confine con l’Austria. Clima più fresco e ventoso, specie su Adriatiche e Sud