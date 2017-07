Prossedi, incidente mortale sulla Monti Lepini: perdono la vita padre e figlio

FROSINONE – Un drammatico incidente in cui hanno perso la vita un uomo e un bambino si è verificato nel pomeriggio di domenica 23 luglio, sulla Monti Lepini, all’altezza del chilometro 18, nel territorio di Prossedi, al confine con Giuliano di Roma ovvero la provincia di Frosinone. Nel terribile scontro sono rimaste coinvolte due vetture, una Fiat Punto Evo e una Mercedes c220.

Come riporta il Messaggero, con diversi mezzi, sono intervenuti i sanitari del 118 che purtroppo non hanno potuto far nulla per salvare la vita al 52 anni originario di Palestrina e al bambino di 5 anni, da quanto si apprende padre e figlio, che viaggiavano a bordo della Punto.

Altre due persone sono rimaste ferite in maniera grave nel violento impatto tra le due vetture e sono state trasportate in ospedale: si tratta di una bambina che si trovava anche lei sulla Punto e di un uomo di 54 anni, conducente della Mercedes.

Sul posto sono giunti i carabinieri a lavoro per cercare di ricostruire la dinamica del tragico incidente. Necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco che hanno estratto il 52enne ormai privo di vita dalla vettura e prestato i primi soccorsi al bambino – che era assicurato al seggiolino – fino all’arrivo del 118.