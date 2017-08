Puglia 2017: morire di mafia mentre si sta lavorando i campi, Luigi e Aurelio

FOGGIA – Stavano lavorando i campi, come ogni mattina. Non stavano facendo altro, eppure sono stati inseguiti e uccisi a colpi di mitra. In Puglia, nel 2017, si muore di mafia mentre si lavora e basta. Luigi Luciani, classe 1970, e suo fratello Aurelio, più giovane di quattro anni, non si sono concessi troppi lussi, nella vita. Hanno vissuto una vita scandita da sveglie all’alba e giornate intere nei campi, con la neve, la pioggia o con le temperature impossibili di questi giorni. Le coltivazioni di pomodori, grano, barbabietole, asparagi che vendevano alle cooperative locali o ai mercati del Nord richiedevano l’impegno di tutta la famiglia (sono cinque fratelli e i genitori ormai in pensione). Ma loro due – Luigi e Aurelio – erano i più presenti, i più attivi.

Mercoledì mattina, come sempre, erano dalle parti della loro azienda, una masseria con edifici vari per il ricovero degli attrezzi, a una dozzina di chilometri dal paese. Sono morti lì, mentre lavoravano, “colpevoli” di aver assistito all’omicidio di un boss della mafia del Gargano. Giusi Fasano sul Corriere della Sera racconta: Hanno chiuso gli occhi per sempre sulle terre che in questi anni i Luciani hanno comprato nel nulla dei campi infiniti attorno a San Marco in Lamis. E chissà, magari hanno fatto in tempo, scappando, a pensare un’ultima volta alle loro famiglie.