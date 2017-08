ROMA – Puglia, “Quo vado” di Checco Zalone è realtà: impiegati province, stipendio senza lavorare. Ricevere regolare stipendio senza dover lavorare: succede agli ex agenti impiegati nelle defunte Province trasferiti alla Regione Puglia. 85 agenti che come ruolo e missione avrebbero quelle di autorizzare o meno le attività venatorie, timbrare il possesso di fucile da caccia, verificare licenze ecc…, si ritrovano con un ufficio (da poco) e una scrivania ma nulla da fare. Nessuno incarico da portare a termine. Tanto è vero che nemmeno l’utenza telefonica è attiva.

Dove l’avevamo già vista questa? Nel film “Quo vado” del profetico Checco Zalone, la parabola di un impiegato attaccato al posto fisso come un bambino alle sottane di mamma. Profetico davvero, proprio di agente venatorio si trattava. Peccato che la realtà superi la fantasia: scontati i facili entusiasmi per uno stipendio per cui l’unica fatica da sostenere è timbrare il cartellino, parliamo di una condizione umiliante e frustrante per la dignità dei lavoratori interessati.