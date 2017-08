TREVISO – Morsa dalle pulci sui treni di Trenitalia da Treviso a Venezia: è l’accusa mossa da Stefania Vian, arredatrice e blogger di Treviso, 48 anni, autrice del blog sessualmentemangiando.

Domenica 30 luglio, racconta Denis Barea sul Gazzettino, Vian ha preso due treni, da Treviso a Venezia e ritorno. Voleva fare una gita per andare a vedere un paio di mostre. Ma al ritorno si è ritrovata delle strane punture sulla schiena:

“Non ho animali in casa, ha raccontato Vian al Gazzettino, l’unico momento in cui la mia schiena è stata a contatto con qualche cosa è coinciso con quei viaggi in treno. Dopo un paio di giorni ho sentito del fastidio e mi sono accorta di avere dei piccoli bozzi, disposti a strisciata. Una visita dermatologica ha confermato il sospetto: pulci”.