Punta Canna, Terry Manfrin (Pd) aveva lavorato alla “spiaggetta nera” di Chioggia

CHIOGGIA (VENEZIA) – Il segretario del Pd di Chioggia (Venezia), Terry Manfrin, ha lavorato allo stabilimento balneare Playa Punta Canna finito nel vortice della polemica per i cartelli che inneggiano al fascismo e a Benito Mussolini.

L’anno scorso, scrive Marco Biolcati sul Gazzettino, nella spiaggia di Gianni Scarpa Manfrin aveva prestato servizio al bancone e in cucina. Tre giorni, pagati con regolari voucher nello stabilimento per il quale adesso il Pd invoca la revoca della concessione.

“Tutti sanno la mia storia – ha spiegato Manfrin al Gazzettino – non si può certo dire che io chiuda gli occhi sul fascismo”. L’esponente della sinistra ammette la presenza di cartelli, ma nulla a che vedere con il regime. “Quando ho lavorato io non ho mai visto niente che riconducesse a Mussolini e non ho mai sentito fare interventi particolari a Gianni Scarpa. Conosco i ragazzi della società, sono persone che stimo e che l’anno scorso avevano bisogno di aiuto in cucina e al banco ovvio che dopo quello che è successo non tornerò più. Quanto successo a Punta Canna è molto grave. Ma ciò che più amareggia è che c’è molta gente che, anche sui social, difende Gianni Scarpa. Forse bisogna tornare nelle scuole ad insegnare che cosa era il fascismo e cosa ha fatto di grave Mussolini”.