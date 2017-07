Quando inizia la scuola? Il calendario 2017-2018 regione per regione

ROMA – Quando ricomincia la scuola? Le vacanze estive sono appena iniziate ma studenti e genitori già si informano per conoscere le date per il prossimo anno scolastico 2017/2018. Il giorno di inizio del prossimo anno scolastico varia da regione a regione.

In Emilia Romagna la scuola inizierà il 15 settembre 2017 e finirà il 7 giugno 2018. Le vacanze di Natale sono previste dal 24 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018: Quelle di Pasqua dal 29 marzo al 3 aprile 2018. In Piemonte la scuola inizierà l’11 settembre 2017 e finirà il 9 giugno 2018. Le vacanze di Natale sono previste dal 25 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018. Quelle di Pasqua dal 29 marzo al 3 aprile 2018. In Friuli la scuola inizierà l’11 settembre 2017 e finirà il 13 giugno 2018. Le vacanze di Natale sono previste dal 23 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018. Quelle di Pasqua dal 29 marzo al 3 aprile 2018.

Nel Lazio la scuola inizierà il 14 settembre 2017 e finirà il 9 giugno 2018. Le vacanze di Natale sono previste dal 23 dicembre al 7 gennaio 2018. Quelle di Pasqua dal 29 marzo al 3 aprile 2018. In Liguria la scuola inizierà il 14 settembre 2017 e finirà il 12 giugno 2018. Le vacanze di Natale sono previste dal 23 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018. Quelle di Pasqua dal 29 marzo al 3 aprile 2018. In Lombardia la scuola inizierà il 12 settembre 2017 e finirà l’8 giugno 2018. Le vacanze di Natale sono previste dal 23 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018. Quelle di Pasqua dal 29 marzo al 3 aprile 2018.

Nelle Marche la scuola inizierà il 15 settembre 2017 e finirà l’8 giugno 2018. Le vacanze di Natale sono previste dal 25 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018. Quelle di Pasqua dal 29 marzo al 3 aprile 2018. Nella provincia autonoma di Bolzano la scuola inizierà il 5 settembre 2017 e finirà il 16 giugno 2018. Le vacanze di Natale sono previste dal 24 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018. Quelle di Pasqua dal 29 marzo al 3 aprile 2018. In Trentino Alto Adige la scuola inizierà l’11 settembre 2017 e finirà il 7 giugno 2018. Le vacanze di Natale sono previste dal 25 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018. Quelle di Pasqua dal 29 marzo al 2 aprile 2018.

In Valle d’Aosta la scuola inizierà il 14 settembre 2017 e finirà il 9 giugno 2018. Le vacanze di Natale sono previste dal 25 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018. Quelle di Pasqua dal 29 marzo al 3 aprile 2018. In Toscana la scuola inizierà il 15 settembre 2017 e finirà il 9 giugno 2018. Le vacanze di Natale sono previste dal 25 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018. Quelle di Pasqua dal 29 marzo al 2 aprile 2018. In Basilicata la scuola inizierà l’11 settembre 2017 e finirà il 12 giugno 2018. Le vacanze di Natale sono previste dal 27 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018. Quelle di Pasqua dal 29 marzo al 3 aprile 2018.

In Calabria la scuola inizierà il 14 settembre 2017 e finirà il 9 giugno 2018. Le vacanze di Natale sono previste dal 23 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018. Quelle di Pasqua dal 29 marzo al 3 aprile 2018. In Puglia la scuola inizierà il 15 settembre 2017 e finirà il 12 giugno 2018. Le vacanze di Natale sono previste dal 23 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018. Quelle di Pasqua dal 29 marzo al 3 aprile 2018. In Sicilia la scuola inizierà il 14 settembre 2017 e finirà il 9 giugno 2018. Le vacanze di Natale sono previste dal 22 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018. Quelle di Pasqua dal 29 marzo al 3 aprile 2018.

In Sardegna la scuola inizierà il 14 settembre 2017 e finirà il 10 giugno 2018. Le vacanze di Natale sono previste dal 23 dicembre 2017 al 5 gennaio 2018. Quelle di Pasqua dal 29 marzo al 3 aprile 2018. In Molise la scuola inizierà il 12 settembre 2017 e finirà il 9 giugno 2018. Le vacanze di Natale sono previste dal 23 dicembre 2017 al 5 gennaio 2018. Quelle di Pasqua dal 29 marzo al 3 aprile 2018. In Abruzzo la scuola inizierà l’11 settembre 2017 e finirà il 7 giugno 2018. Le vacanze di Natale sono previste dal 23 dicembre 2017 all’8 gennaio 2018. Quelle di Pasqua dal 28 marzo al 3 aprile 2018. In Campania la scuola inizierà l’11 settembre 2017 e finirà il 9 giugno 2018. Le vacanze di Natale sono previste dal 23 dicembre 2017 al 5 gennaio 2018. Quelle di Pasqua dal 29 marzo al 3 aprile 2018. In Umbria la scuola inizierà il 13 settembre 2017 e finirà il 9 giugno 2018. Le vacanze di Natale sono previste dal 23 dicembre 2017 al 5 gennaio 2018. Quelle di Pasqua dal 29 marzo al 3 aprile 2018.

Questi i giorni di festa nazionale: