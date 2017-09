TRIESTE – Ancora un morto sulle strade. L’incidente mortale è accaduto a Rabuiese, a 200 metri dal confine con la Slovenia. Nella serata di ieri, giovedì 31 agosto, Jakob Cerar, un ragazzo di 19 anni, è stato investito da un auto che procedeva in direzione Trieste.

Come riporta il Gazzettino, alla guida del mezzo un altro ragazzo che in un primo momento, in attesa dei soccorsi, si è posto in mezzo alla carreggiata cercando di segnalare agli altri automobilisti la presenza del pedone. Sul luogo sono poi giunti Polizia stradale e 118, ma nonostante i tentativi degli operatori sanitari, il 19enne (trovato senza documenti) ha perso la vita.