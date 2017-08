RACINES (BOLZANO) – Drammatico incidente in montagna vicino a Racines, in provincia di Bolzano. Una donna di 58 anni, Helena Hofer, è precipitata mentre stava facendo un’escursione insieme ad una amica in Val Ridanna, in Alta Valle Isarco, ed è morta.

L’incidente, riferisce il quotidiano Alto Adige, è avvenuto sabato 5 agosto. La donna si trovava in montagna, stava facendo un’escursione sul Tallone Grande (2.689 metri) quando improvvisamente e scivolata e caduta, facendo un volo di 200 metri. L’amica che era con lei non è riuscita a dare subito l’allarme perché non c’era una buona copertura telefonica. E’ dovuta scendere a valle e solo a quel punto ha potuto allertare i soccorritori.

Sul posto è intervenuto il 118 con l’elicottero Pelikan 2 che ha trasportato il corpo della donna all’ospedale di Vipiteno, ma per la signora ormai non c’era più nulla da fare: il medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso.