Raffaele Borriello, morto lo stilista italiano: aveva 46 anni

ROMA – Lo stilista italiano Raffaele Borriello è morto martedì 4 luglio a 46 anni a seguito di alcune complicazioni sopraggiunte durante un intervento chirurgico in seguito ad un arresto cardiamo. Era stato direttore creativo della Maison Leonard e guidava le linee femminili del marchio Shanghai Tang.

Come ricorda Fanpage, Borriello ha mostrato il suo interesse per la moda fin da piccolissimo, da quando accompagnava la mamma a comprare abiti e tessuti. Anche se il padre voleva che si laureasse in legge, lui ha deciso di frequentare l’accademia della moda, mostrando un incredibile talento. Ha cominciato la carriera come designer lavorando per Balmain, Gucci, Yves Saint Laurent e Sonia Rykiel. Solo dopo anni di esperienza ha poi lanciato il suo brand, Requiem, in collaborazione con il socio Julien Desselle, chiuso però nel 2009. Raffaele è diventato famoso nel momento in cui è stato nominato il direttore creativo della Maison Leonard dal 2012 al 2014, subentrando a Maxime Simoëns.