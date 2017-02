Ragusa, arrestato guardiano villa comunale: “Ha molestato i bambini”

RAGUSA – Il guardiano della villa comunale di Ragusa è stato arrestato con l’accusa di aver molestato diversi bambini e ragazzini. L’uomo avrebbe offerto ai minorenni giri in scooter e ricariche telefoniche in cambio di rapporti intimi e per questo è stato accusato di adescamento di minore e violenza sessuale aggravata dall’età dei bambini, inferiore ai 10 anni, e per aver abusato anche di un suo parente.

Fabio Albanese sul quotidiano La Stampa scrive che l’inchiesta è partita da un ragazzino di 15 anni, che dopo essere stato avvicinato dal guardiano si è spaventato e ha raccontato ai genitori delle avances subite. I genitori hanno denunciato l’uomo e dopo alcuni mesi di indagine hanno scoperto gli altri casi di violenza e identificato le vittime: