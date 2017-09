RAGUSA – Dopo 24 ore di agonia è morto Andrea Gravina, il ragazzo di 22 anni rimasto gravemente ferito lunedì in un incidente stradale avvenuto a Vittoria.

Le sue condizioni erano apparse subito gravissime e gli sforzi dei medici non sono stati sufficienti per salvargli la vita. Tanti i messaggi apparsi su Facebook dopo che si è diffusa la notizia della morte del giovane, che era molto conosciuto nella sua città, dove dopo il diploma all’istituto alberghiero aveva iniziato a lavorare come cameriere.