Europa cialtrona su migranti, 90% sbarca in Italia. "Peggio per lei, meglio per noi"

ROMA - Europa cialtrona, sì c'è un' Europa, anzi una Unione Europea, in cui Stati e governi si comportano da cialtroni, da gente che scarica i guai sul vicino di pianerottolo, da soci che danno un calcio al socio in difficoltà, da amici (si fa per dire) che si rallegrano e compiacciono perché attraversando la strada la macchina ha investito te e non loro...