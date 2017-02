Rai, la Guardia di Finanza perquisisce gli uffici di Roma e Torino

ROMA – Blitz nella Guardia di Finanza negli uffici Rai di Roma e Torino. Stando alle prime notizie riportate dall’Ansa, si tratterebbe di un’indagine coordinata dalla Procura di Torino su un giro di fatturazioni che avrebbe portato a un abbattimento dell’Iva. Gli accertamenti riguardano, in particolare, la concessionaria di pubblicità Sipra. L’indagine nasce da un’inchiesta milanese stralciata e inviata per competenza a Torino.

Un comunicato diffuso da Viale Mazzini spiega:

“Per quanto attiene all’inchiesta su Rai-Pubblicità, nel ribadire di aver sempre operato nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di disciplina fiscale, la Rai conferma di essere a completa e totale disposizione della magistratura per la ricostruzione dell’accaduto. L’azienda – prosegue la nota – confida nel lavoro degli inquirenti per poter per vedere accertata la propria estraneità ai fatti oggetto dell’indagine”.