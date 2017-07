Rapallo, lanciano wurstel farciti di spilli nel giardino per uccidere il cane

GENOVA – Hanno gettato wurstel farciti di spilli nel giardino di un’abitazione di Rapallo con il chiaro intento di colpire il cane di casa, un meticcio di due anni d’età. La proprietaria dell’animale, in realtà aveva avvertito un insolito rumore nel giardino, come fosse un tintinnio, e si è affacciata notando la devastante esca con aghi e spilli, ma quando è accorsa per raccogliere i bocconi il cane ne aveva già ingurgitati due.

Come constatato in clinica veterinaria, riporta il Secolo XIX, il cane ha ingerito bene 20 spilli che sono distribuiti dallo stomaco all’intestino, dal colon al retto.