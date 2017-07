Rapallo. Rosa ha 90 anni, Filippo 94: la coppia festeggia i 70 anni di matrimonio

RAPALLO – Rosa il 18 luglio compirà 90 anni. Suo marito Filippo Costa, a maggio di anni ne ha compiuti 94. La coppia festeggia in queste ore i 70 anni di matrimonio e dato che vivono a Rapallo in provincia di Genova, Il Secolo XIX dedica loro un articolo:

“(…)Rosa e Filippo si conoscono a Sant’Andrea di Foggia [Rapallo ndr]. Si innamorano. Il 12 luglio 1947, 70 anni fa, si sposano con una cerimonia lontanissima dagli sfarzi e senza viaggio di nozze. ‘Nonna a volte ci ricorda che non avevano nemmeno i mobili, hanno iniziato da zero'”.

“Filippo fa il muratore. Rosa sta a casa, come casalinga e mamma. Per i figli: Nicola arriva subito, nel 1948; Giancarlo nel 1953; Silvano nel 1960. A Sant’Andrea di Foggia, i Costa per anni hanno avuto anche le mucche, le galline, le pecore e curano personalmente l’orto. Ancora ora, che le gambe ogni tanto danno qualche problema, Filippo sovrintende sempre la cura dell’orto. E con i prodotti a centimetro zero, dalla terra alla tavola, Rosa cucina”.