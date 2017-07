Rapallo, scopre che la ex ha un altro: si vendica lanciandole benzina in faccia

RAPALLO – Ha scoperto che la sua ex aveva un nuovo compagno e per punirla le ha gettato benzina in faccia. E’ accaduto lunedì sera a Rapallo. L’uomo, 42 anni, non si arrendeva alla fine della loro relazione. Forse da giorni, se non settimane, pensava a come fargliela pagare, per essere già corsa tra le braccia di un altro. E’ probabile che la pedinasse da giorni con quella bottiglietta da mezzo litro piena di benzina. L’ira poi ha preso il sopravvento lunedì sera, intorno alle 23, quando li ha visti insieme.

L’aggressione è avvenuta in salita Sant’Agostino: fortuna che la donna ha avuto la prontezza di chiudere gli occhi evitando così di subire danni peggiori. I carabinieri sono immediatamente accorsi sul posto su segnalazione del nuovo compagno della donna. Al loro arrivo hanno fermato l’uomo, 42 anni, e lo hanno denunciato per lesioni aggravate. Anche se lei non ha voluto sporgere denuncia.

La donna è stata quindi portata al pronto soccorso del San Martino di Genova. Non ha riportato lesioni agli occhi e anche i danni alla cute sono stati limitati: è stata dimessa con una prognosi di 4 giorni.