Ravenna, ladro entra in casa e lascia la scritta: “Tornerò perché sono povero”

RAVENNA – Ladro entra in casa, non trova niente da rubare e lascia una scritta sul muro: “Ritornerò perché sono povero”. La minaccia è stata fatta ad una famiglia di Ravenna, che da giovedì sera vive nell’incubo di trovarsi di nuovo in casa il malvivente.

La scritta, fatta con una bomboletta spray, è stata poi cancellata dagli inquilini dell’appartamento in zona Porta Nuova preso di mira, ma la minaccia resta. Nella zona, d’altra parte, i furti sono ormai quasi all’ordine del giorno, sottolinea Sara Servadei sul Resto del Carlino: