Ravenna, scontro frontale tra motociclisti: entrambi morti sul colpo

RAVENNA – Due motociclisti di 34 e 44 anni sono morti in uno scontro frontale avvenuto nella tarda serata di domenica sulla via Ravegnana a Longana, vicino Ravenna, all’altezza di una semicurva. In gravi condizioni una donna di 42 anni, che viaggiava su una delle moto coinvolte, trasportata all’ospedale di Ravenna con il codice di massima gravità.

Con le ambulanze e il medico del 118 sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e polizia stradale. La strada è rimasta chiusa per ore, per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi.