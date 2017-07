CASERTA – Una ragazza di 14 anni di Recale, in provincia di Caserta, è morta investita da un treno regionale sui binari della tratta Napoli-Caserta all’altezza della stazione ferroviaria di piazza Marianna Gadola. Secondo le prime ipotesi investigative, sembra che la ragazza stesse ascoltando musica con le cuffiette.

La giovane, scrive Claudio Lombardi sul Mattino, lunedì pomeriggio, 10 luglio, si trovava insieme ad un amico a pochi passi dai binari. Erano entrambi seduti in terra quando il treno è passato. L’amico, però, l’ha sentito arrivare e si è alzato in tempo, mentre la ragazza è stata travolta e u****a.

Scrive il Mattino:

Non è ancora chiaro se la ragazza si trovasse da sola in stazione. Pare che alcuni passanti l’abbiano vista sul muretto che fiancheggia i binari prima della tragedia. Sul posto, autoambulanze del 118 e una pattuglia dei carabinieri della stazione di Macerata. La comunità è sotto choc per l’accaduto; numerosi i messaggi di affetto e cordoglio postati da parenti e amici sul profilo Facebook della ragazza. L’ipotesi emersa dagli ultimi accertamenti è che l’adolescente fosse seduta insieme ad un amico a pochi passi dai binari e non si sia accorta, a differenza del coetaneo, del treno che arrivava; non si esclude che stesse ascoltando della musica con le cuffiette.