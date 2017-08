REGGIO EMILIA – Ha conosciuto una donna online tramite un sito di incontri e per un operaio di Reggio Emilia è iniziato l’incubo. La donna, 47 anni e originaria di Parma, prima lo ha circuito e poi lo ha ricattato. “Dammi 500 euro o dico che mi hai violentata“, ha detto al malcapitato operaio fornendo anche i dati della sua Postepay su cui fare il versamento. L’uomo però non si è lasciato intimidire e si è rivolto ai carabinieri e la donna è stata denunciata per tentata estorsione.

