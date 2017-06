REGGIO EMILIA – Un ladro ben vestito è arrivato, ha sporto le mani oltre il bancone e ha rubato l’incasso di 4mila euro raccolto alla festa del Pd di Reggio Emilia la sera di sabato 24 giugno. Poi ha raggiunto la sua spider ed è fuggito a bordo dell’auto di lusso.

Jacopo della Porta sul sito La Gazzetta di Reggio scrive che il ladro ha messo a segno il furto intorno alle 22.15 di sabato, mentre Luigi Borettini stava contando l’incasso:

“«Il furto è avvenuto verso le 22.15 – spiega Borettini – In quel momento nella mia cassa c’erano 4mila euro. Di fianco a me c’era mio fratello impegnato a contare i soldi di un’altra cassa. Il ladro era vestito bene, con una maglietta girocollo, ben rasato, fisico palestrato. Era di carnagione olivastra, sui 30 anni. Appena si è sporto per rubare la cassa, allungando le mani di un bel po’, io mi sono alzato e ho tentato di inseguirlo, ma lui è stato molto più veloce di me. All’esterno lo aspettava una spider, un’auto sportiva, di quelle larghe e basse a due posti, che aveva il motore acceso e le luci spente. Sono partiti a gran velocità da via don Grazioli in direzione Massenzatico. Non so dire con precisione che modello fosse».

L’episodio ha rammaricato i volontari che si danno da fare per la manifestazione che si propone da parecchi anni. Episodi del genere alle feste possono capitare e le precauzioni adottate sono numerose: si cerca in genere di tenere meno soldi possibili in cassa ma il rischio non può essere azzerato (a Festareggio viene impiegato anche un servizio di vigilanza). «L’impressione è quella di un degrado dei costumi, del vivere insieme», commenta amareggiato Borettini.