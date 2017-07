Rezzoaglio (Genova), ritrovato vivo Stefano Gentili: ha vagato per 3 settimane nei boschi

GENOVA – Ha vagato per tre settimane nei boschi, ma è sopravvissuto. E’ stato ritrovato vivo e in buone condizioni di salute a Rezzoaglio (Genova), in Val D’Aveto, Stefano Gentili, 43 anni, di Podenzano (Piacenza), scomparso il 14 giugno scorso in Liguria. Ha vissuto 21 giorni nei boschi cibandosi, secondo quanto ha riferito, di frutti e bacche. Gentili non ha saputo spiegare cosa ha fatto in questi giorni svelando solo di avere vagato nei boschi.

Dopo una visita nell’ospedale più vicino, l’uomo è tornato a casa a riabbracciare i genitori. Rintracciato ieri sera nei boschi di Rezzoaglio, in val d’Aveto, nell’entroterra di Genova, l’uomo era scomparso nella stessa zona, dove era stata ritrovata la sua auto, regolarmente posteggiata la sera del 14 giugno. Carabinieri, vigili del fuoco di Genova, squadre del soccorso alpino di Rapallo, volontari della protezione civile Croce Verde di Rezzoaglio lo hanno cercato per molti giorni senza esito, fino a ieri sera.