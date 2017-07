MILANO – Un apicoltore non vendeva solo il suo miele, ma per arrotondare lo stipendio spacciava hashisc proprio nell’area boschiva di via Dei Fontanili, a Rho, dove teneva le sue arnie. Per questo motivo l’uomo, un italiano di 38 anni con precedenti per droga, è stato arrestato dalla polizia mercoledì 12 luglio con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Roberta Rampini sul quotidiano Il Giorno scrive che proprio nella zona boschiva dietro la sua casa l’apicoltore nascondeva i panetti di hashisc nelle arnie ormai vuote. Dopo settimane di indagini la polizia di Rho ha scoperto l’attività illegale e ha arrestato l’uomo: