Riardo (Caserta), taglia la strada a Giuseppe Scaramuzzo, che si schianta, e fugge: arrestato

NAPOLI – Provoca un incidente e fugge, ma viene individuato e arrestato. Un giovane di 22 anni di Baia e Latina, in provincia di Caserta, è stato fermato dai carabinieri con l’accusa di omicidio stradale ed omissione di soccorso.

Domenica 9 luglio il giovane, mentre era alla guida di un trattore con cisterna sulla strada provinciale 289 per Riardo, per cause in corso di accertamento, ha tagliato la strada ad una motocicletta, modello Kawasaki Ninja, guidata da Giuseppe Scaramuzzo, 38 anni, residente a Dragoni.

Scaramuzzo è uscito fuori strada e si è andato a schiantare con la sua moto contro la cabina elettrica dell’Enel. E’ morto sul colpo. Il ventenne alla guida del trattore si è dato alla fuga, ma i carabinieri della stazione di Pietramelara sono riusciti ad individuarlo. Il giovane era tornato a casa ed è stato arrestato.