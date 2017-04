Riccardo Pergola, morto operaio intossicato da acido alla Zincoplating di Moncalieri

MONCALIERI – E’ morto Riccardo Pergola, l’operaio di 54 anni che lo scorso 10 aprile è rimasto intossicato da inalazioni di acido cloridrico mentre era impegnato a pulire una cisterna per la zincatura alla Zincoplating di Moncalieri (Torino). L’uomo era ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale Cto di Torino.

Restano gravi le condizioni del responsabile dell’azienda, Fabrizio Costa, che quella mattina ha tentato di aiutare il collega ed è rimasto intossicato anche lui. Costa, 45 anni, è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Santa Croce di Moncalieri. La procura di Torino ha aperto un fascicolo per accertare cause ed eventuali responsabilità dell’incidente.

