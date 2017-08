RIMINI – Prima hanno stuprato una ragazza polacca e picchiato il fidanzato, poi hanno aggredito una transessuale e l’hanno violentata. Una furia cieca quella del branco di stupratori nelle strade di Rimini e ora la caccia agli aggressori è serrata. Si tratta di 4 nordafricani, che potrebbero avere meno di 30 anni, e due di loro sarebbero degli spacciatori già noti alle forze dell’ordine. Il branco è stato ripreso in un video e ora gli investigatori sarebbero sulla pista giusta per trovarli e arrestarli.

Il quotidiano Repubblica scrive che dalla notte tra venerdì 25 e sabato 26 agosto, la notte della violenza al bagno 130 di Miramare, la polizia è sulle tracce del branco e ora le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza della zona potrebbero dare la svolta al caso:

“L’ipotesi più accreditata è quella che almeno un paio del branco facciano base in Romagna, forse spacciando. Così come si ipotizza che il fatto che si siano spostati dal lungomare fino alla Statale a piedi, per violentare la p********a transessuale, sia stato perché stavano tornando verso l’alloggio che occasionalmente occupano. Non si esclude alcuna pista, ma probabilmente i magrebini potrebbero essere stati ospitati in Riviera solo per l’estate, dove si sono mantenuti spacciando.

Intanto oggi i due giovani polacchi, ancora ricoverati, sono stati riascoltati dagli investigatori. Secondo quanto emerso, i ragazzi avrebbero sentito i quattro aggressori parlare in un inglese stentato, prima per offrire loro da bere e una sigaretta e poi per chiedere soldi. Al rifiuto della coppia, appena rientrata da una gita a Firenze e che all’indomani sarebbe ripartita per la Polonia, lui è stato picchiato, lei violentata a turno su un moscone e poi spinta verso la battigia e in acqua.

Quando la turista polacca si è ripresa, si è trascinata carponi fino alla passerella pedonale dove ha visto l’amico a terra insanguinato, ha iniziato ad urlare riuscendo a farsi sentire da una p********a in strada che ha dato l’allarme. “Vi prego, aiutateci a tornare a casa”, è l’appello dei due ragazzi ricoverati all’Ospedale Infermi, dove hanno ricevuto la visita del console polacco”.