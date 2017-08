RIMINI – Ciclista viene investito da un’auto, finisce in ospedale ma viene multato, perché la sua bicicletta non aveva il campanello. E’ la surreale vicenda accaduta a Gino Drudi, 70 anni, di San Giovanni (Rimini).

Il 2 agosto scorso, scrive Nives Concolino sul Resto del Carlino, Drudi si stava allenando sulle strade di Montefiore quando un automobilista, che si è poi scoperto essere un suo vecchio compagno di scuola, non vedendolo gli ha tagliato la strada.

Nell’incidente Drudi, ciclista amatoriale del Velo Club di Riccione, ha riportato la frattura dello sterno, un trauma cranico con due ematomi, una ferita alla mano, varie abrasioni e dolori alla spalla, oltre a perdere tutti i denti anteriori. Il casco in fibra di carbonio di quattro centimetri che indossava nello schianto a terra si è spaccato in tre pezzi. E adesso oltre al danno la beffa, lamenta. Gli è infatti stata recapitata una multa di 25 euro, più 9 di spedizione.

“Sono malconcio, non riesco a dormire più di dieci minuti per volta, perché sono pieno di dolori in ogni parte del corpo – racconta Drudi al Resto del Carlino – Per giunta mi arriva anche la multa per la bici da corsa senza campanello”.

Non l’ha presa nemmeno la moglie di Drudi, Renata Magnani. Non solo per quella multa, ma anche perché, dice, ha dovuto attendere ore prima di sapere qualcosa del marito: