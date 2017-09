RIMINI – “Diceva: ‘adesso la faccio bere e poi la violento'”. Chi lo diceva è K., il ragazzo di 15 anni, di origini marocchine accusato di far parte della banda dei quattro stupratori che la notte di sabato 26 agosto su una spiaggia di Rimini hanno aggredito una coppia di turisti polacchi e una transessuale peruviana.

A raccontare quel che K. diceva e faceva sono tre sue amiche, anche loro di origine marocchina, incontrate da Brunella Giovara di Repubblica Bologna. Fanno parte di una delle comitive di giovani di Vallefoglia, Comune di 15mila abitanti in provincia di Pesaro e Urbino.

Il 23 agosto, hanno raccontato Margherita, Hiba e Irene, alla festa di compleanno di Margherita “K. disse una cosa che ci lasciò tutti di m… Aveva puntato una mia amica, Laura, che gli piaceva molto. Disse: adesso la faccio bere e poi la violento”.

A quelle parole alcuni della comitiva erano scoppiati a ridere, altri “gli hanno detto: ma sei scemo. Molti sono rimasti male. Io e le mie amiche del cuore, ad esempio. Laura si è spaventata moltissimo, ed è rimasta con noi tre tutta la sera, appiccicata a noi”.

Le tre amiche raccontano che

“K ci faceva paura, certo, per come si comportava. Uno psicopatico. Parlava solo di uccidere e violentare. Era anche noioso, in questo. Ma non ci ha mai toccate, e noi comunque facevamo attenzione. Stavamo sempre insieme, noi tre”.