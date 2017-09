RIMINI – “Mio figlio non è un violento”: a dirlo è la madre del sedicenne nigeriano accusato di aver fatto parte del branco che nella notte di sabato 26 agosto ha aggredito, rapinato e stuprato una coppia di turisti polacchi e una transessuale peruviana a Miramare di Rimini.

Secondo quanto riferisce il Giornale, la donna avrebbe descritto al Corriere della Sera un ragazzo “sempre obbediente, mai visto fumare neppure una sigaretta, altro che birre e spinelli”:

“Quando sono venuti a prenderlo io ho riso davanti ai poliziotti. Ho detto a loro: ma vi rendete conto che non ha neppure 16 anni? Lui, dunque, avrebbe violentato una donna? Non ci credo, il mattino dopo era tranquillo a fare la spesa con me… Ho letto sui giornali che noi l’avremmo viziato, che gli abbiamo perfino comprato l’iPhone ultimo modello. Sì, è vero ma gliel’abbiamo comprato coi nostri guadagni, perché sentivamo che lo dovevamo fare per lui. Io adesso non so se L. ha sbagliato. Ma resta sempre mio figlio non lo posso ammazzare”.