RIMINI – “Where are you from?”: l’incubo per la coppia di giovani turisti polacchi aggrediti a Rimini è iniziato così. Nella notte di sabato 26 agosto il branco si è “materializzato in maniera fulminea”, ha raccontato la donna, e ha rivolto loro quella semplice domanda. “From Poland”, ha risposto il ragazzo. Ed è scattato l’assalto.

“Tre o quattro a turno si intercambiavano tra loro nell’abusare di lei e nell’immobilizzare me”, ha dichiarato il fidanzato agli inquirenti, che scrivono: “Mentre era immobilizzato a terra tenuto da due persone con il viso sulla sabbia il giovane veniva perquisito alla ricerca di telefono e portafogli, e colpito ripetutamente con calci in tutte le parti del corpo e pure al capo con una bottiglia di vetro”.

Una violenza “interminabile, durata più di venti minuti”, durante la quale “mi dicevano in inglese ‘I kill you’ e sentivo che il mio amico veniva picchiato brutalmente”. “Stremata”, “senza poter in nessun modo reagire neppure urlando”, “senza forze ed impaurita, ma cosciente”, la ragazza è stata quindi trascinata in acqua e poi di nuovo sulla spiaggia, immobilizzata ed ancora violentata, mentre il suo ragazzo vomitava con la testa nella sabbia e “sentiva la compagna chiedere aiuto dicendo che la stavano uccidendo e si rendeva conto che veniva abusata s**********e”.

Ancora più terribile, se possibile, quanto subito dalla transessuale peruviana, abusata a turno dai quattro che si sono alternati nello stupro e nel tenerla immobilizzata. Nel luogo dell’aggressione subita dalla p********a gli investigatori hanno trovato la macchina fotografica e l’orologio rapinati poco prima all’amico della polacca, e la trans parla di “sabbia nelle parti intime, come se fossero appena stati in spiaggia”. “Segno evidentissimo – scrive il gip – che gli autori dei crimini ai danni della giovane coppia polacca sono le stesse persone” che si sono rese responsabili del secondo episodio di violenza s******e. Persone giovanissime, da cui non è emerso alcun segno di pentimento.

Un branco guidato sicuramente dal ventenne Guerlin Butungu, sostengono gli inquirenti, che non solo “partecipò alla violenza s******e di gruppo e agli altri atti predatori, ma fu proprio lui a scatenare il branco, a dirigere la brutale aggressione, ad ‘impadronirsi’ per primo del corpo delle giovani donne per dar sfogo ai propri bestiali istinti s******i”.

Non per questo sono da meno le responsabilità dei suoi compagni minorenni, i due fratelli marocchini di 15 e 17 anni e il nigeriano di 16 anni. Sempre gli inquirenti sottolineano “la spregiudicatezza con cui sono state poste in essere le azioni delittuose”, “l’inutile cattiveria” con cui i tre hanno inflitto “inutili sofferenze alle vittime” e il fatto che le loro azioni hanno suscitato “un allarme sociale di proporzioni rare”.

Nel raccontare che era il congolese a comandarli, i complici minorenni hanno mostrato “personalità gravemente inconsistenti ed incapaci di rendersi conto dell’estrema gravità delle condotte realizzate”. Quella raccontata dal giovane polacco amico della ragazza stuprata è una “scena agghiacciante”, riferisce il gip. Per questo motivo i tre minorenni dovranno stare in carcere senza possibilità di comunicare tra loro.