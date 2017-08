RIMINI – “Alle donne lo stupro piace“. Questa la frase shock di un utente di Facebook, Abid Jee, che si professa mediatore culturale nella cooperativa Lai Momo che si occupa di migranti. L’uomo, 24 anni e studente originario di Crotone, ha attirato l’attenzione dei media con la frase shock pubblicata sul suo profilo social, in cui spiega che le donne soffrono solo all’inizio della violenza, “poi diventa calma e gode come un rapporto s******e normale”.

La coop ha fatto sapere che indagherà se Jee è davvero un suo dipendente e intanto ha condannato la sua frase e si prepara, in caso il giovane lavorasse realmente per loro, ad allontanarlo immediatamente. Inoltre resta il dubbio che il profilo possa essere falso e che la terribile frase possa essere stata scritta e condivisa solo con la macabra idea di fare una burla online, con i troll di Facebook che si divertono a scatenare la rete e i commenti degli utenti con frasi come questa, che appaiono una palese provocazione.

