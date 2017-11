ROMA – Roberto Spada, arrestato per avere aggredito un giornalista della Rai il 7 novembre ad Ostia, sarà trasferito nel carcere di massima sicurezza di Tolmezzo in provincia di Udine.

Regina Coeli, infatti, non è attrezzato a questo tipo di detenzione mentre per le altre case circondariali del Lazio non ci sono le condizioni ambientali per ospitare Spada. A Tolmezzo è detenuto anche Salvatore Buzzi, ras delle coop, condannato nel processo Mondo di mezzo.