PARMA – Un uomo di 65 anni, Marco Padovani, di Trecasali (Parma) ha perso la vita lunedì pomeriggio attorno, 21 agosto, alle 15:30 annegando nelle acque del fiume Po. L’incidente è avvenuto nella zona di Roccabianca, in provincia di Parma, alla confluenza con il fiume Taro.

Padovani si trovava insieme ad un amico a bordo di una barca di legno e i due stavano procedendo verso Cremona quando, all’altezza della foce del Taro, in zona Fossa di Roccabianca, il motore diesel dell’imbarcazione ha preso fuoco e poi è scoppiato.

I due si sono tuffati in acqua, il proprietario del mezzo è riuscito a mettersi in salvo, mentre Marco Padovani è annegato dopo pochi istanti nonostante i tentativi di soccorso di alcuni ragazzi presenti in barca nelle vicinanze. Il corpo dell’uomo è stato recuperato dai vigili del fuoco, accorsi sul luogo dell’incidente con gommone e sommozzatori.