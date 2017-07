UDINE – Rubano per le strade e sul bus da anni e indisturbate, perché quando le polizia le ferma loro pronte estraggono l’ecografia e mostrano la pancia da donna incinta. Così le rom evitano da anni gli arresti, girando con pancione d’ordinanza e con presunta ecografia del feto in tassca.

Paola Treppo sul quotidiano Il Gazzettino scrive che per la legge italiana le donne incinta non possono essere arrestate. Le rom conoscendo questa disposizione, se ne approfittano:

“Comunque vengono denunciate a piede libero per furto e per essere state trovate in possesso di vari arnesi da scasso, anche in plastica, di quelli che i malviventi usano per aprire alcuni tipi di porte senza lasciare segni.

Le due donne non hanno una fissa dimora. Una ha 28 anni, circa, non è chiaro, perché ha 27 alias e un lungo curriculum di furti tra Veneto e Piemonte. È risultato che deve scontare 14 anni di carcere per un cumulo di p**e. Ma è in stato di gravidanza e quindi la condanna diventerà effettiva qualdo il figlio che porta in grembo avrà compiuto un anno. L’altra rom ha 20 anni, 5 alias e pure lei è incinta. La prima è stata riconosciuta responsabile, tra l’altro di un furto messo a segno a Udine nell’aprile scorso ai danni di una signora che ha riconosciuto il suo volto. A denunciarle, ieri, martedì 11 luglio, gli uomini della squadra volante della Questura.