ROMA – Per sfuggire a un controllo ha prima cercato di investire i carabinieri e poi, in una corsa al cardiopalma per le strade di Primavalle a Roma, ha travolto alcune auto parcheggiate. Non si è arreso nemmeno quando all’incrocio tra via Flaubert e via Andersen la sua Audi A5 è finita contro una Lancia K: due persone sono rimaste ferite e trasportate al policlinico Gemelli in codice giallo. A bordo due uomini, un 87enne e il figlio di 54 anni.

Mentre il giovane, 28 anni (già conosciuto dalle forze dell’ordine) residente nel vicino campo rom ha tentato la fuga a piedi fino a quando i carabinieri lo hanno raggiunto e bloccato. Non contento, in evidente stato di alterazione, ha iniziato a tirare calci e pugni ai militari. Alla fine è stato portato in caserma per tutti gli accertamenti del caso.

Come scrive Elena Panarella per Il Messaggero: