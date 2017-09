ROMA – Un grosso albero di pino è caduto su due auto a Roma e due persone sono rimaste ferite il 12 settembre.

L’incidente è avvenuto su via Cassia, all’angolo con via Vilfredo Pareto, nel quadrante Nord della città. Sul posto due squadre dei pompieri con l’ausilio dell’autogru.

I due feriti, che si trovavano all’interno delle macchine, sono stati trasportati in ospedale del 118. Una donna, in codice rosso per dinamica, per un trauma cranico e un uomo in codice giallo per trauma alla schiena. Non sarebbero in gravi condizioni.