ROMA – Fiamme nella notte in un appartamento al pian terreno di un palazzo di via Antonio Baldissera, in zona Casal Bertone a Roma.

In salvo un anziano e la badante che si trovavano in casa, trasportati dal 118 in ospedale a scopo precauzionale. Tra le ipotesi, che il rogo sia stato causato dal cortocircuito di un ventilatore.