ROMA – A complicare la vita di turisti e pendolari che si muovono sui bus dell’Atac ci si mettono anche i rom ospitati nei campi vicini alle rimesse, che vandalizzano i mezzi a colpi di sassaiole. È successo di nuovo l’altra notte alla vettura 3186 nuova di zecca, in uscita per il servizio notturno dal deposito di Magliana. “L’autista che stava andando a fare la N5 – denuncia su Facebook Micaela Quintavalle, leader del sindacato Cambia-Menti M410 – passa la sbarra, escono i nomadi dal campo rom accanto e, come ogni giorno tirano sassi. Autista illeso. Ma giocano con noi come al tiro al bersaglio. Il tutto è avvenuto nonostante la presenza di una pattuglia fissa dei vigili urbani che dicono di non potere fare nulla. Assurdo e gli autisti, intanto, hanno paura”. La porta posteriore dell’autobus è andata in frantumi e la vettura è stata costretta a fare marcia indietro per rientrare ai box.

Come scrive Alessia Marani per Il Messaggero: