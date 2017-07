ROMA – Si è dimesso il direttore generale di Atac, l’azienda dei trasporti di Roma, Bruno Rota. A scriverlo è Il Messaggero che dice di aver visionato una direttiva interna firmata dall’amministratore unico, Manuel Fantasia. Nel provvedimento si legge: “A seguito delle dimissioni presentate dal dott. Bruno Rota ed accettate dall’azienda”, tutte le deleghe operative “vengono allocate a diretto riporto dell’amministratore unico”.

Rota è entrato in rotta di collisione con la maggioranza M5S e la sindaca Virginia Raggi dopo aver rilasciato due interviste al Corriere della Sera e al Fatto Quotidiano in cui denunciava lo stato critico dei conti dell’azienda del trasporto romano, gravata da un debito di 1,3 miliardi.

Le sue parole sullo stato comatoso dell’azienda e sulla necessità di accelerare i tempi, avevano subito provocato reazioni durissime dal Campidoglio. Rota, al Corriere aveva spiegato che c’è “troppo assenteismo”, aggiungendo che l’Atac è “schiacciata dai debiti” e che si fa “fatica a pagare gli stipendi”. Il manager arrivato da Milano chiedeva “per il bene dell’azienda” di agire entro “un paio di settimane” attraverso la ristrutturazione del debito, decisione che però spetta all’azionista Comune di Roma.

La prima reazione è stata di Enrico Stefàno, consigliere comunale M5s e presidente della commissione Mobilità: “Apprendiamo dai giornali che il dg di Atac denuncia una situazione disastrata. Gli abbiamo dato carta bianca per risanare l’azienda. Magari in questi primi tre mesi poteva cominciare a dare dei segnali, ad esempio rimuovendo i dirigenti responsabili di questo disastro o quelli inutili, come lo abbiamo invitato a fare più volte”.

La reazione di Rota non si era fatta attendere e su Facebook, l’ormai ex dg di Atac aveva scritto: “So del vivo interesse del consigliere Stefàno alle soluzioni di una società che si occupa di bigliettazione e che mi ha invitato ad incontrare più volte. Più che di dirigenti da cacciare, lui, e non solo lui, mi hanno parlato di giovani da promuovere. Velocemente. Nomi noti. Sempre i soliti. Suggerisco a Stefàno, nel suo interesse di lasciarmi in pace e di rispettare chi ha lavorato. Onestamente. Sempre i soliti”.