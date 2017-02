ROMA – Un’auto è finita giù dalla tangenziale a Roma finendo nel deposito dei bus dell’Atac di via di Portonaccio. Lo si apprende dai vigili del fuoco intervenuti sul posto. A quanto riferito dai pompieri, il conducente è stato estratto dalle lamiere e trasportato in ospedale dal 118 in codice rosso. Da chiarire la dinamica dell’incidente.