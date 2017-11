ROMA – Un altro autobus Atac in fiamme a Roma. Questa volta non in una zona periferica della città ma vicino San Pietro. Al punto che una densa nube di fumo nero è stata visibile per un’ora da tutta Roma dietro il cupolone. Tanta paura e danni, ma nessun ferito.

L’incendio si è verificato a bordo di un mezzo pubblico della linea 46 in via di villa Alberici, non lontano dalle Mura Vaticane, poco dopo mezzogiorno di domenica. L’autista si è accorto che le fiamme avevano già avvolto la parte posteriore del mezzo e si è quindi fermate ed è sceso, mettendosi in salvo. Sul posto sono intervenuti polizia e vigili del fuoco. Il traffico nella zona è rimasto bloccato.

Il fuoco, scrive Rinaldo Frignani per Il Corriere della Sera, ha annerito la facciata di un palazzo, minacciando di estendersi agli appartamenti del primo piano e danneggiando anche alcune auto in sosta. Sono in corso accertamenti per stabilire le cause del rogo, probabilmente causato da un guasto tecnico: a Roma è già successo, come le stesse modalità, almeno 15 volte nel corso del 2017 e oltre 20 nel 2016.