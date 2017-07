ROMA – Un bimbo di 6 anni è morto investito da un’auto a Roma e il conducente della vettura ha rischiato il linciaggio da parte dei parenti. L’incidente è avvenuto intorno alle 17.30 del 6 luglio su via Palmiro Togliatti, all’incrocio con via Casilina. Da una prima ricostruzione della polizia, sembra che il conducente, un romeno, si sia fermato per far attraversare un gruppetto di bambini nomadi e che sia ripartito non accorgendosi dell’ultimo, travolgendolo.

Flaminia Savelli su Repubblica scrive che la famiglia del bambino ha aggredito l’autista, che si è fermato per prestare soccorso: